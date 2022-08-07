Полиция Черкасской области: информация о взрывах не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Информация о взрывах на территории Черкасской области не подтвердилась. Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает УНН.
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"Пользователи интернета в социальных сетях сообщили о взрывах в области. Что в Черкасской области подтверждают официально? На территории области чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Информация о взрывах не подтвердилась. Оперативная обстановка остается контролируемой!", - говорится в сообщении.
Ранее
В соцсетях писали, что в Черкасской области раздавались взрывы.