Поліція Черкаської області: інформація про вибухи не підтвердилась

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"Користувачі інтернету в соціальних мережах повідомили про вибухи в області. Що на Черкащині підтверджують офіційно? На території області надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Інформація про вибухи не підтвердилась. Оперативна обстановка залишається контрольованою!", - йдеться в повідомленні.

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У соцмережах писали, що в Черкаській області лунали вибухи.