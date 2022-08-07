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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Поліція Черкаської області: інформація про вибухи не підтвердилась

Поліція Черкаської області: інформація про вибухи не підтвердилась

Київ • УНН

 • 162948 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Інформація про вибухи на території Черкаської області не підтвердилася. Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає УНН.

Цитата

"Користувачі інтернету в соціальних мережах повідомили про вибухи в області. Що на Черкащині підтверджують офіційно? На території області надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Інформація про вибухи не підтвердилась. Оперативна обстановка залишається контрольованою!", - йдеться в повідомленні.

Раніше

У соцмережах писали, що в Черкаській області лунали вибухи.

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