Поліція Черкаської області: інформація про вибухи не підтвердилась
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Інформація про вибухи на території Черкаської області не підтвердилася. Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає УНН.
Цитата
"Користувачі інтернету в соціальних мережах повідомили про вибухи в області. Що на Черкащині підтверджують офіційно? На території області надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Інформація про вибухи не підтвердилась. Оперативна обстановка залишається контрольованою!", - йдеться в повідомленні.
Раніше
У соцмережах писали, що в Черкаській області лунали вибухи.