Масований ракетний обстріл: вибухи лунають в Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях та Кременчуці

Цитата

"У Вінниці повідомляють про два вибухи. Перевіряю інформацію. Вінниця! Ще один вибух. Залишайтесь в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Telegram-канали повідомляють також про вибухи в Кіровоградській, Черкаській областях та Кременчуці.

Наразі офіційного підтвердження інформації немає.

Повітряна тривога оголошена в Вінницькій області.