Массированный ракетный обстрел: взрывы раздаются в Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях и Кременчуге

Цитата

"В Виннице сообщают о двух взрывах. Проверяю информацию. Винница! Еще один взрыв. Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Детали

Telegram-каналы сообщают также о взрывах в Кировоградской, Черкасской областях и Кременчуге.

Пока официального подтверждения информации нет.

Воздушная тревога объявлена в Винницкой области.