Массированный ракетный обстрел: взрывы раздаются в Винницкой, Кировоградской, Черкасской областях и Кременчуге
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram о трех взрывах в Винницкой области. Кроме того, соцсети пишут, что взрывы раздаются также в Кировоградской, Черкасской областях и в Кременчуге, передает УНН.
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"В Виннице сообщают о двух взрывах. Проверяю информацию. Винница! Еще один взрыв. Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
Детали
Telegram-каналы сообщают также о взрывах в Кировоградской, Черкасской областях и Кременчуге.
Пока официального подтверждения информации нет.
Воздушная тревога объявлена в Винницкой области.