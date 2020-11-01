Полицейский выстрелил в себя во время дежурства на ТИК в Мукачево
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Мукачево на Закарпатье во время дежурства на ТИК полицейский местного отдела полиции выстрелил в себя, его прооперировали в больнице, угрозы жизни нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел сегодня, 1 ноября, около пяти часов утра во время суточного дежурства на ТИК в Мукачево. Огнестрельное ранение получил 29-летний работник Мукачевского отдела полиции.
"Раненого госпитализировали в медучреждение, его прооперировали, жизни правоохранителя на данный момент угроз нет", - добавили в полиции.
По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, на Закарпатье открыли производство из-за отказа ТИК принимать протоколы участковых комиссий.