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Полицейский выстрелил в себя во время дежурства на ТИК в Мукачево

Полицейский выстрелил в себя во время дежурства на ТИК в Мукачево

Киев  •  УНН

 • 10149 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Мукачево на Закарпатье во время дежурства на ТИК полицейский местного отдела полиции выстрелил в себя, его прооперировали в больнице, угрозы жизни нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"В Мукачево во время суточного дежурства полицейский местного отдела полиции нанес себе огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел сегодня, 1 ноября, около пяти часов утра во время суточного дежурства на ТИК в Мукачево. Огнестрельное ранение получил 29-летний работник Мукачевского отдела полиции.

"Раненого госпитализировали в медучреждение, его прооперировали, жизни правоохранителя на данный момент угроз нет", - добавили в полиции.

По данному факту в полиции начали служебную проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, на Закарпатье открыли производство из-за отказа ТИК принимать протоколы участковых комиссий.

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