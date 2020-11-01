Поліцейський вистрелив у себе під час чергування на ТВК у Мукачеві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Мукачеві на Закарпатті під час чергування на ТВК поліцейський місцевого відділу поліції вистрелив у себе, його прооперували в лікарні, загрози життю немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
"У Мукачеві під час добового чергування поліцейський місцевого відділу поліції завдав собі вогнепальне поранення", - йдеться у повідомленні.
Інцидент стався сьогодні, 1 листопада, близько 5-ої години ранку під час добового чергування на ТВК у Мукачеві. Вогнепальне поранення отримав 29-річний працівник Мукачівського відділу поліції.
"Пораненого було госпіталізовано до медустанови, його прооперували, життю правоохоронця наразі загроз нема", - додали у поліції.
За вказаним фактом в поліції розпочали службову перевірку, в ході якої будуть встановлені всі причини та обставини події.
Нагадаємо, на Закарпатті відкрили провадження через відмову ТВК приймати протоколи дільничних комісій.