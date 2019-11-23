Полицейский пойдет под суд за смертельное избиение мужчины из-за отказа быть понятым

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции ГУНП в Винницкой области по подозрению в превышении своих служебных полномочий, которые привели к смерти человека", - сообщили в бюро.

Досудебным расследованием установлено, что правоохранитель предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, между ними возник конфликт, в результате которого правоохранитель нанес мужчине удар кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальтовое покрытие. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.