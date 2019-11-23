Поліцейський піде під суд за смертельне побиття чоловіка через відмову бути понятим
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Оперуповноваженого Нацполіції на Вінничині судитимуть за перевищення повноважень, внаслідок чого загинула людина - йдеться про справу побиття чоловіка через відмову бути понятим. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.
"Скеровано до суду обвинувальний акт щодо старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області за підозрою у перевищенні своїх службових повноважень, що призвели до смерті людини", - повідомили у бюро.
Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець запропонував громадянину бути понятим під час вилучення бойових припасів. Отримавши відмову, між ними виник конфлікт, в результаті якого правоохоронець наніс чоловіку удар кулаком в обличчя. Від удару потерпілий впав та вдарився головою об асфальтне покриття. Від отриманих ушкоджень чоловік помер у лікарні, не приходячи до свідомості.
У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років.