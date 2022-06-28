Полицейских из Кривого Рога обвиняют в домогательствах, коррупции и преследованиях: открыто дело

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Государственное бюро расследований проверяет информацию о создании полицейскими преступной группировки в Кривом Роге, обвиняемых в сексуальном домогательстве к женщинам-полицейским, коррупции и преследованиях. Об этом информирует пресс-служба ведомства, передает УНН.

Цитата

“Работники ГБР открыли уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий руководством патрульной полиции в Кривом Роге (ч. 2 ст. 365 УК Украины )”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, ГБР опубликовало видео с обращением неназванного военного, обвиняющего батальон работников патрульной полиции в создании преступной группы.

По словам военного, группа патрульных занимается систематической коррупцией с оборотом в 500 тысяч гривен. Кроме того, он обвинил руководство патрульной полиции в нарушении прав полицейских, и в сексуальных домогательствах к женщинам-полицейским.

В ГБР призвали автора обращения и сотрудников патрульной полиции к сотрудничеству со следствием.

Дополнение

В Николаеве правоохранители начали служебное расследование относительно возможного факта недостойного поведения полицейских, которых застали за интимом в публичном месте.

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