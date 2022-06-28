Поліцейських з Кривого Рогу звинувачують у домаганнях, корупції та переслідуваннях: відкрито справу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про створення поліцейськими злочинного угруповання у Кривому Розі, яких звинувачують у сексуальному домаганні до жінок-поліцейських, корупції та переслідуваннях. Про це інформує прес служба відомства, передає УНН.
Цитата
“Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень керівництвом патрульної поліції у Кривому Розі (ч. 2 ст. 365 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зокрема, ДБР опублікувало відео зі зверненням неназваного військового, який звинувачує батальйон працівників патрульної поліції у створенні злочинної групи.
За словами військового, група патрульних займається систематичною корупцією з оборотом у 500 тисяч гривень. Крім того, він звинуватив керівництво патрульної поліції в порушенні прав поліцейських, та в сексуальних домаганнях до жінок-поліцейських.
У ДБР закликали автора звернення та співробітників патрульної поліції до співпраці зі слідством.
Доповнення
У Миколаєві правоохоронці розпочали службове розслідування щодо можливого факту негідної поведінки поліцейських, яких застали за інтимом у публічному місці.