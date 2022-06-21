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Секс-скандал з поліцейськими у Миколаєві: розпочато службове розслідування

Секс-скандал з поліцейськими у Миколаєві: розпочато службове розслідування

Київ • УНН

 • 399481 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У Миколаєві правоохоронці розпочали службове розслідування щодо можливого факту негідної поведінки поліцейських, яких застали за інтимом у публічному місці, пише УНН.

Цитата

“Миколаївська поліція проводить службове розслідування за можливим фактом негідної поведінки поліцейських. Попри те, що подія сталася, коли поліцейські перебували поза службою, їх відсторонено від виконання службових обов’язків”, — повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.

Деталі

Правоохоронці зазначили що, як тільки у соціальних мережах була поширена інформація щодо аморальної поведінки працівників поліції, керівництво обласного управління призначило за цим фактом службове розслідування.

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За його результатами керівництво ГУНП в Миколаївській області прийматиме рішення про притягнення правоохоронців до відповідальності.

На час розслідування поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків.

Контекст

Миколаївські телеграм-канали у вівторок активно постили пікантне відео, де нібито один з керівників Миколаївської поліції кохається зі своєю підлеглою просто неба.

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