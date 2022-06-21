Секс-скандал з поліцейськими у Миколаєві: розпочато службове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Миколаєві правоохоронці розпочали службове розслідування щодо можливого факту негідної поведінки поліцейських, яких застали за інтимом у публічному місці, пише УНН.
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“Миколаївська поліція проводить службове розслідування за можливим фактом негідної поведінки поліцейських. Попри те, що подія сталася, коли поліцейські перебували поза службою, їх відсторонено від виконання службових обов’язків”, — повідомили в пресслужбі поліції Миколаївської області.
Деталі
Правоохоронці зазначили що, як тільки у соціальних мережах була поширена інформація щодо аморальної поведінки працівників поліції, керівництво обласного управління призначило за цим фактом службове розслідування.
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За його результатами керівництво ГУНП в Миколаївській області прийматиме рішення про притягнення правоохоронців до відповідальності.
На час розслідування поліцейські відсторонені від виконання службових обов’язків.
Контекст
Миколаївські телеграм-канали у вівторок активно постили пікантне відео, де нібито один з керівників Миколаївської поліції кохається зі своєю підлеглою просто неба.