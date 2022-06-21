Секс-скандал с полицейскими в Николаеве: начато служебное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Николаеве правоохранители начали служебное расследование по поводу возможного факта недостойного поведения полицейских, которых застали за интимом в публичном месте, пишет УНН.
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“Николаевская полиция проводит служебное расследование по возможному факту недостойного поведения полицейских. Несмотря на то, что происшествие произошло, когда полицейские находились вне службы, их отстранено от исполнения служебных обязанностей”, — сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.
Детали
Правоохранители отметили, что как только в социальных сетях была распространена информация отноительно аморального поведения работников полиции, руководство областного управления назначило по этому факту служебное расследование.
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По его результатам руководство ГУНП в Николаевской области будет принимать решение о привлечении правоохранителей к ответственности.
На время расследования полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Контекст
Николаевские телеграмм-каналы во вторник активно постили пикантное видео, где якобы один из руководителей Николаевской полиции занимаеться любовью со своей подчиненной под открытым небом.