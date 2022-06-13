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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Секс-скандал в Одесі: безсоромній парі грозить до 4 років в'язниці

Секс-скандал в Одесі: безсоромній парі грозить до 4 років в'язниці

Київ • УНН

 • 1383764 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Чоловіку та жінці, що влаштували інтим у громадському місці в Одесі, оголошено підозру, їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області, пише УНН.

Деталі

У поліції повідомляють, що дівчина з чоловіком у громадському місці в присутності людей «задовольнили свої сексуальні бажання, чим вчинили грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом, поєднаним з демонстративною зневагою до загальноприйнятих норм моралі, проявом безсоромності та грубої непристойності».

Очевидці події зняли це на відео, яке правоохоронці виявили в ході моніторингу пабліків та новинних сайтів.

Цитата

«Встановивши місце зйомки, поліцейські швидко розшукали правопорушників. Їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років», - повідомили в поліції.

Нагадаємо

В Одеській ОВА на вихідних повідомили, що у місті пара влаштувала інтим просто на терасі одного із закладів відпочинку. Їхню пристрасть зафільмували інші відвідувачі і поширили у мережі.

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