Секс-скандал в Одессе: бесстыдной паре грозит до 4 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Мужчине и женщине, устроившим интим в общественном месте в Одессе, объявлено подозрение, им грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Одесской области, пишет УНН.
Детали
В полиции сообщают, что девушка с мужчиной в общественном месте в присутствии людей «удовлетворили свои сексуальные желания, чем совершили грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом, соединенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявлением бесстыдства и грубой непристойности».
Очевидцы происшествия сняли это на видео, которое правоохранители обнаружили в ходе мониторинга пабликов и новостных сайтов.
Цитата
«Установив место съемки, полицейские быстро разыскали правонарушителей. Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет», - сообщили в полиции.
Напомним
В Одесской ОВА на выходных сообщили, что в городе пара устроила интим прямо на террасе одного из заведений отдыха. Их страсть сняли другие посетители и распространили в сети.