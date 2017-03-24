Полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Кировоградской области

Согласно информации, незаконный «бизнес» организовал 35-летний житель Кропивницкого вместе с тремя знакомыми. Чтобы разоблачить сообщников, полицейские провели одновременно более 10 обысков в их квартирах и домовладениях родственников злоумышленников, расположенных на территории двух районов и областного центра. В результате было изъято оборудование и сырье для изготовления метамфетамина, большое количество марихуаны, арсенал оружия, боеприпасы, золотые изделия и денежные средства. Сейчас человека проверяют еще и на причастность к совершению имущественных преступлений.

Сотрудники управления уголовного розыска областного главка и Бобринецкого отделения полиции получили информацию о незаконной деятельности граждан.

По предварительным данным, изготовлением наркотических средств злоумышленники занимались на территории района в доме, принадлежавшем организатору, а продавали готов "товар" уже в Кропивницком.

Во время проведения обыска в помещении, отведенном лицами под нарколабораторию и состав наркосырья, оперативники обнаружили полторы тысячи таблеток препарата эфина, емкости с веществами, похожими на красный фосфор и кристаллический йод, лабораторное оборудование для изготовления метамфетамина, весы и марихуану.

Между тем, в домовладения в другом районе, где жили родственники организатора, также посетили полицейские. В результате обыска было изъято предметы, похожие на охотничьи ружья, магазины и тактический прицел к автомату Калашникова, патроны и 2 штык-ножи, а еще - денежные средства и изделия из золота.

Все злоумышленники уже были ранее судимы за совершение наркопреступлений. Теперь им грозит срок заключения, что может достичь 7 лет.

Впрочем, полицейские выясняют, который на самом деле полный перечень уголовных преступлений на счету лиц и проверяют их на причастность к совершению краж, в том числе золотых изделий.

Одновременно с этим, на территории областного центра сыщики Нацполиции области и работники Кропивницкого отдела провели обыски по месту жительства других участников группы. В результате полицейские обнаружили несколько килограммов марихуаны, устройства для ее употребления и шприцы с наркотической жидкостью, а также патроны и предмет, похожий на пистолет.

Всего у наркодельцов правоохранители изъяли наркотических средств на сумму в несколько тысяч гривен.

Расследование в рамках уголовных производств, начатых по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Напомним, в Донецкой области экс-полицейский за распространение наркотиков приговорен к шести годам лишения свободы.