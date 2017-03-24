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Поліцейські припинили діяльність нарколабораторії на Кіровоградщині

Поліцейські припинили діяльність нарколабораторії на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Поліцейські припинили діяльність нарколабораторії та вилучили наркотичних засобів на 300 тисяч гривень на Кіровоградщині. Про це поінформували в ГУ НП в області, повідомляє УНН.

Згідно з інформацією, незаконний “бізнес” організував 35-річний житель Кропивницького разом із трьома знайомими. Аби викрити спільників, поліцейські провели одночасно понад 10 обшуків у їх помешканнях і домоволодінні родичів зловмисників, розташованих на території двох районів та обласного центру. У результаті було вилучено обладнання і сировину для виготовлення метамфетаміну, чималу кількість марихуани, арсенал зброї, боєприпаси, золоті вироби та грошові кошти. Наразі осіб перевіряють ще і на причетність до скоєння майнових злочинів.

Працівники управління карного розшуку обласного главку та Бобринецького відділення поліції отримали інформацію про незаконну діяльність громадян.

За попередніми даними, виготовленням наркотичних засобів зловмисники займалися на території району у будинку, що належав організатору, а продавали готовий “товар” вже в Кропивницькому.

Під час проведення обшуку у помешканні, відведеному особами під нарколабораторію та склад наркосировини, оперативники виявили півтори тисячі пігулок препарату ефіна, ємності з речовинами, схожими на червоний фосфор і кристалічний йод, лабораторне обладнання для виготовлення метамфетаміну, ваги та марихуану.

Тим часом, у домоволодіння в іншому районі, де мешкали родичі організатора, також завітали поліцейські. У результаті обшуку було вилучено предмети, схожі на мисливські рушниці, магазини та тактичний приціл до автомата Калашникова, набої і 2 штик-ножі, а ще — грошові кошти та вироби із золота.

Усі зловмисники вже були раніше судимі за вчинення наркозлочинів. Тепер їм загрожує термін ув’язнення, що може сягнути 7 років.

Втім, поліцейські з’ясовують, який насправді повний перелік кримінальних правопорушень на рахунку осіб та перевіряють їх на причетність до скоєння крадіжок, у тому числі золотих виробів.

Одночасно з цим, на території обласного центру розшуковці Нацполіції області і працівники Кропивницького відділу провели обшуки за місцем проживання інших учасників групи. У результаті поліцейські виявили кілька кілограмів марихуани, пристрої для її вживання та шприци з наркотичною рідиною, а також набої та предмет, схожий на пістолет.

Загалом у наркоділків правоохоронці вилучили наркотичних засобів на суму у кількасот тисяч гривень.

Розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває.

Нагадаємо, на Донеччині екс-поліцейського за розповсюдження наркотиків засуджено до шести років позбавлення волі.

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