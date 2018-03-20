Полицейские в Винницкой области торговали служебной информацией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители Ровенской области разоблачили своих коллег из Винницкой полиции на торговле служебной информацией МВД Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненнськои области, передает УНН.
"В ходе досудебного расследования установлено, что работники одного из отделов полиции г. Винница, используя свое служебное положение и имея доступ к автоматизированным системам Министерства внутренних дел Украины, незаконно сбывали третьим лицам за денежное вознаграждение информацию с ограниченным доступом, что привело к ее вытоку", - говорится в сообщении.
Как отмечается, разоблачить противоправную деятельность полицейских Винницкой области позволил мониторинг сети Интернет на специализированных форумах в Ровно, на которых правоохранители Ровенской области нашли предложение лиц о предоставлении за материальное вознаграждение сведений автоматизированных систем государственных органов.
В настоящее время проведены обыски по месту жительства и работы оперативных сотрудников полиции.
Решается вопрос об уведомлении лицам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 362, 368 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 16 марта в Винницкой области полицейские управления по противодействию торговле людьми организовали межрегиональную сеть борделей под видом массажных салонов.