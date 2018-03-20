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Полицейские в Винницкой области торговали служебной информацией

Полицейские в Винницкой области торговали служебной информацией

Киев  •  УНН

 • 9835 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Правоохранители Ровенской области разоблачили своих коллег из Винницкой полиции на торговле служебной информацией МВД Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненнськои области, передает УНН.

"В ходе досудебного расследования установлено, что работники одного из отделов полиции г. Винница, используя свое служебное положение и имея доступ к автоматизированным системам Министерства внутренних дел Украины, незаконно сбывали третьим лицам за денежное вознаграждение информацию с ограниченным доступом, что привело к ее вытоку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, разоблачить противоправную деятельность полицейских Винницкой области позволил мониторинг сети Интернет на специализированных форумах в Ровно, на которых правоохранители Ровенской области нашли предложение лиц о предоставлении за материальное вознаграждение сведений автоматизированных систем государственных органов.

В настоящее время проведены обыски по месту жительства и работы оперативных сотрудников полиции.

Решается вопрос об уведомлении лицам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 362, 368 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 16 марта в Винницкой области полицейские управления по противодействию торговле людьми организовали межрегиональную сеть борделей под видом массажных салонов.

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