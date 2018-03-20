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Поліцейські на Вінниччині торгували службовою інформацією

Поліцейські на Вінниччині торгували службовою інформацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Правоохоронці Рівненщини викрили своїх колег із Вінницької поліції на торгівлі службовою інформацією МВС України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненнської області, передає УНН.

“В ході досудового розслідування встановлено, що працівники одного з відділів поліції м. Вінниця, використовуючи своє службове становище та маючи доступ до автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України, незаконно збували стороннім особам за грошову винагороду інформацію з обмеженим доступом, що призвело до її витоку”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, викрити протиправну діяльність поліцейських Вінничини дозволив моніторингу мережі Інтернет на спеціалізованих форумах в Рівному, на яких правоохоронці Рівненщини відшукали пропозицію осіб щодо надання за матеріальну винагороду відомостей з автоматизованих систем державних органів.

На даний час проведено обшуки за місцем проживання та роботи оперативних працівників поліції.

Вирішується питання про повідомлення особам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 362, 368 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 березня на Вінничині поліцейські управління з протидії торгівлі людьми організували міжрегіональну мережу борделів під виглядом масажних салонів.

Українські Національні Новини

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