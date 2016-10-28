Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Черновцах

Установлено, что 27-летний житель села Горбовцы в арендованном гараже в Черновцах производил наркотики. Во время осмотра помещения, полицейские изъяли три свертка фольги с 15 граммами амфетамина, три бумажных свертка и полиэтиленовый пакет с каннабисом, весом 35 грамм, два холодильника обратного действия, стеклянные колбы, мерные стаканы, бутылки с жидкостями, электронные весы, одноразовые медицинские шприцы, устройство для употребления каннабиса, зеркала и пластиковые карточки с остатками наркотиков.

Изъятое правоохранители направили на экспертизу в Черновицкий Научно-исследовательского экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

По данному факту начали уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

После завершения экспертизы и следственных действий, будет предоставлена ​​окончательная правовая квалификация действиям буковинца.

Досудебное расследование продолжается.