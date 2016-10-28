Поліцейські ліквідували нарколабораторію у Чернівцях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Чернівцях правоохоронці ліквідували нарколабораторію, яку 27-річний чоловік облаштував у орендованому гаражі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції в Чернівецькій області.
Встановлено, що 27-річний житель села Горбівці у орендованому гаражі в Чернівцях виготовляв наркотики. Під час огляду приміщення, поліцейські вилучили три згортка фольги з 15 грамами амфетаміну, три паперові згортки та поліетиленовий пакет з канабісом, вагою 35 грам, два холодильника зворотної дії, скляні колби, мірні стакани, пляшки із рідинами, електроні ваги, одноразові медичні шприци, пристрій для вживання канабісу, дзеркала та пластикові картки із залишками наркотиків.
Вилучене правоохоронці направили на експертизу до Чернівецького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
По завершенню експертизи та слідчих дій, буде надана остаточна правова кваліфікація діям буковинця.
Досудове розслідування триває.