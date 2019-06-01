Полицейские Киевской области могли стрелять в голову 5-летнему ребенку - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Следователи теруправления ГБР, расположенного в пгт. Киеве, расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-ти летнему мальчику. По этом сообщили УНН в пресс-службе ГБР.
По предварительной информация 31 мая по реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" доставлено мальчика с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости.
Работники полиции установили, что 31.05.2019 около 16 ч. четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
Согласно проведенного оперативного вмешательства медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы. Учитывая полученную информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого за 70-150 м. Обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки.
Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области.
Следователями территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Киеве, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).
В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие.
Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрания меры пресечения.
Как сообщал УНН, в Киевской области ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела .