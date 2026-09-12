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Полицейские, психологи и медики в одном месте: в Киевской области открыли центр защиты детей — жертв сексуального насилия

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Центр PANDA объединил полицейских, медиков, психологов и социальных работников для помощи детям — жертвам насилия и военных преступлений.

Полицейские, психологи и медики в одном месте: в Киевской области открыли центр защиты детей — жертв сексуального насилия

В Киевской области 12 сентября начал работу Центр защиты, адвокации и восстановления ребенка PANDA — первое в Украине специализированное пространство, где детям, пострадавшим от сексуального насилия, торговли людьми и военных преступлений, будут предоставлять комплексную помощь. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Подробности

Открытие Центра защиты, адвокации и восстановления ребенка PANDA посвятили памяти бывшего Министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

В церемонии принял участие заместитель Главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов. По его словам, создание такого пространства должно одновременно помочь обеспечить надлежащее расследование преступлений и создать для ребенка условия, в которых он будет чувствовать себя максимально защищенным.

Мы должны не только обеспечить неотвратимость наказания для виновных. Принципиально важно вернуть ребенка к нормальной жизни

— подчеркнул Небытов.

Что известно о работе центра

В Центре будут работать специалисты различных направлений: полицейские, медики, психологи и социальные работники. Их взаимодействие позволит сосредоточить необходимые процедуры и услуги в одном месте вместо того, чтобы ребенок был вынужден посещать различные учреждения и неоднократно рассказывать о пережитом.

Такой формат предусматривает, в частности, проведение необходимых следственных действий в среде, адаптированной к потребностям несовершеннолетних, одновременно с предоставлением медицинской, психологической и социальной помощи.

PANDA будет работать по международной модели «Барнахус», которая предусматривает межведомственное взаимодействие при работе с детьми, ставшими жертвами насилия или других тяжких преступлений. Одна из ключевых целей такой модели — не допустить повторной травматизации ребенка. Вместо многочисленных походов в правоохранительные органы, медицинские учреждения и социальные службы необходимые специалисты согласованно работают в одном безопасном пространстве.

Это особенно важно в случаях сексуального насилия, когда повторное подробное воспроизведение травматического опыта может негативно влиять на психологическое состояние ребенка. В то же время правоохранители получают возможность выполнять необходимые процессуальные действия с учетом возраста и психологического состояния пострадавшего лица.

Центр должен помочь ребенку восстановиться

Главная цель PANDA заключается не только в фиксации преступления и привлечении виновных к ответственности. Центр должен обеспечивать защиту прав ребенка и поддержку на всех этапах его восстановления. Речь идет о помощи как непосредственно ребенку, так и его семье. Специалисты должны оценивать потребности пострадавшего, координировать необходимые услуги и содействовать тому, чтобы после пережитого насилия ребенок мог вернуться к привычной жизни.

 Важно, чтобы ребенок не оставался один на один с последствиями преступления. Защита его прав, безопасность и восстановление должны быть частью единой системы помощи

— отметили во время открытия Центра.

По данным Национальной полиции, в течение 2026 года от сексуального насилия, изнасилований, сексуальных домогательств и развращения пострадали около 800 детей. Еще 65 детей признали потерпевшими от торговли людьми.

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Александра Василенко

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