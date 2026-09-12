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Поліцейські, психологи та медики в одному місці: на Київщині відкрили центр захисту дітей-жертв секснасильства

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Центр PANDA об’єднав поліцейських, медиків, психологів і соцпрацівників для допомоги дітям-жертвам насильства та воєнних злочинів.

Поліцейські, психологи та медики в одному місці: на Київщині відкрили центр захисту дітей-жертв секснасильства

На Київщині 12 вересня розпочав роботу Центр захисту, адвокації та відновлення дитини PANDA – перший в Україні спеціалізований простір, де дітям, які постраждали від сексуального насильства, торгівлі людьми та воєнних злочинів, надаватимуть комплексну допомогу. Про це повідомили у Національній поліції України, передає УНН.

Деталі

Відкриття Центру захисту, адвокації та відновлення дитини PANDA присвятили пам’яті колишнього Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

У церемонії взяв участь заступник Голови Національної поліції України Андрій Нєбитов. За його словами, створення такого простору має допомогти одночасно забезпечити належне розслідування злочинів та створити для дитини умови, у яких вона почуватиметься максимально захищеною.

Ми маємо не лише забезпечити невідворотність покарання для винних. Принципово важливо повернути дитину до нормального життя

– наголосив Нєбитов.

Що відомо про роботу центру

У Центрі працюватимуть фахівці різних напрямів: поліцейські, медики, психологи та соціальні працівники. Їхня взаємодія дозволить зосередити необхідні процедури та послуги в одному місці замість того, щоб дитина була змушена відвідувати різні установи та неодноразово розповідати про пережите.

Такий формат передбачає, зокрема, проведення необхідних слідчих дій у середовищі, адаптованому до потреб неповнолітніх, одночасно з наданням медичної, психологічної та соціальної допомоги.

PANDA працюватиме за міжнародною моделлю "Барнахус", яка передбачає міжвідомчу взаємодію під час роботи з дітьми, які стали жертвами насильства або інших тяжких злочинів. Одна з ключових цілей такої моделі – не допустити повторної травматизації дитини. Замість численних походів до правоохоронних органів, медичних установ та соціальних служб необхідні спеціалісти працюють узгоджено в одному безпечному просторі.

Це особливо важливо у випадках сексуального насильства, коли повторне детальне відтворення травматичного досвіду може негативно впливати на психологічний стан дитини. Водночас правоохоронці отримують можливість виконувати необхідні процесуальні дії з урахуванням віку та психологічного стану потерпілої особи.

Центр має допомогти дитині відновитися

Головна мета PANDA полягає не лише у фіксації злочину та притягненні винних до відповідальності. Центр має забезпечувати захист прав дитини та підтримку на всіх етапах її відновлення. Йдеться про допомогу як безпосередньо дитині, так і її родині. Фахівці мають оцінювати потреби потерпілої, координувати необхідні послуги та сприяти тому, щоб після пережитого насильства дитина могла повернутися до звичного життя.

 Важливо, щоб дитина не залишалася сам на сам із наслідками злочину. Захист її прав, безпека та відновлення мають бути частиною єдиної системи допомоги

– зазначили під час відкриття Центру.

За даними Національної поліції, протягом 2026 року від сексуального насильства, зґвалтувань, сексуальних домагань і розбещення постраждали близько 800 дітей. Ще 65 дітей визнали потерпілими від торгівлі людьми.

У справі директора мовного центру у Хмельницькому вже дев’ять потерпілих дітей03.09.26, 12:56 • 4473 перегляди

Олександра Василенко

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