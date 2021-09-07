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Политолог рассказал, как выборы мэра Харькова могут ослабить контроль над границей с РФ

Политолог рассказал, как выборы мэра Харькова могут ослабить контроль над границей с РФ

Киев  •  УНН

 • 16811 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Партия “Слуга народа” не будет выдвигать свою кандидатуру для участия во внеочередных выборах на должность мэра Харькова, а значит придется договариваться с победителем. И здесь важно не потерять контроль над регионом, заявил УНН политолог Виктор Таран.

Детали

Политолог напоминает, что Харьков на границе с РФ, где вновь начались военные учения.

"После того как со скандалом и подозрением во взятке сняли председателя областного совета от "Слуги народа", вся вертикаль в Харьковской области рухнула. Очень опасно, учитывая то, что Харьков имеет общую границу с РФ, и учитывая военные учения, которые уже начала на днях Россия на границе с Харьковской областью. В частности, в Рязанской области - там уже 4000 человек и более 100 единиц военной техники. Это - очень опасно", - отметил Таран.

По его словам, центральная власть сейчас не имеет решающего влияния на Харьков, и будет склонять к дружбе новоизбранного мэра кнутом и пряником.

"Сам Зеленский заявлял, что мэры областных центров не могут идти против президента, потому что это - сепаратизм. Президент считает, что мэры должны дружить с властью. И Харьков - не исключение", - отметил Таран.

Дополнение

По прогнозам политических экспертов, выборы мэра Харькова состоятся в два тура. Соперниками за кресло главы города вероятно будут Михаил Добкин и нынешний и.о. мэра Игорь Терехов. Последнего связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым и его людьми.

В частности, на 89-летнюю мать Терехова зарегистрировано совместный бизнес с Игорем Котвицким, экс-нардепом от "Народного фронта". Как отмечал сам Котвицкий, с Тереховым его связывает многолетняя дружба.

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