В.о. мера Харкова Терехов записав бізнес на 89-річну матір

ТОВ “ІНТЕРСПІН” зі статутним капіталом у 12,5 млн грн зареєстрований у Харкові на екс-дружину Олену Винник та матір-пенсіонерку Вікторію Терехову. При чому саме мати чиновника внесла в статутний капітал найбільшу частку — понад 8 млн грн.

Компанія займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Володіє ТОВ “ІНТЕРСПІН” двома земельними ділянками та двома об’єктами нерухомості за адресою: м. Харків, проспект Московський, будинок 257; м. Харків, вулиця Ярослава Мудрого (вулиця Петровського), будинок 30-А

Зауважимо, що будівля за адресою проспект Московський, будинок 257 нині фігурує в судових спорах за право власності на неї.

Аналітичний ресурс Youcontrol також вказує, що комапнія ТОВ “ІНТЕРСПІН” пов’язана з колишнім нардепом від “Народного фронту” Ігорем Котвіцьким. У 2017 році він був третім у рейтингу найбагатших депутатів Верховної Ради зі статками у 799 млн грн. Як зазначав сам Котвіцький, з Тереховим його пов’язує багаторічна дружба.