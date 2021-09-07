Політолог розповів, як вибори мера Харкова можуть послабити контроль над кордоном з РФ

Деталі

Політолог нагадує, що Харків на кордоні з РФ, де знов розпочаті військові навчання.

“Після того як зі скандалом і підозрою у хабарі зняли голову обласної ради від „Слуги народу“, вся вертикаль в Харківській області рухнула. Що дуже небезпечно, зважаючи на те, що Харків має спільний кордон із РФ, і зважаючи на військові навчання, які вже розпочала днями Росія на кордоні з Харківською областю. Зокрема у Рязанській області — там вже 4 тисячі осіб і більше 100 одиниць військової техніки. Це — дуже небезпечно”, — наголосив Таран.

За його словами, центральна влада нині не має вирішального впливу на Харків, і буде спонукати до дружби новообранного мера батогою та пряником.

“Сам Зеленський заявляв, що мери обласних центрів не можуть іти проти президента, бо це — сепаратизм. Президент вважає, що мери зобов’язані дружити з владою. І Харків — не виключення”, — зазначив Таран.

Доповнення

За прогнозами політичних експертів, вибори мера Харкова відбудуться у два тури. Суперниками за крісло очільника міста ймовірно будуть Михайло Добкін та нинішній в.о. мера Ігор Терехов. Останнього пов’язують з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та його людьми.

Зокрема, на 89-річну мати Терехова зареєстровано спільний бізнес з Ігорем Котвіцьким, екснардепом від “Народного фронту”. Як зазначав сам Котвіцький, з Тереховим його пов’язує багаторічна дружба.