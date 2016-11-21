Политолог рассказал о наибольших изменениях в Украине за три года после революции Достоинства

КИЕВ. 21 ноября. УНН. С вопросом "за что стоял Майдан?" связано очень много мифов. Главным требованием было свержение тогдашней власти, чего удалось достичь, однако ожидания людей, что со сменой власти жизнь изменится "к лучшему", не полностью оправдались. Такое мнение в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Фесенко.

"На самом деле то, что начиналось 20-21 ноября, это еще не был настоящий Майдан. Это была студенческая акция против отмены Януковичем подписания соглашения о Европейской ассоциации, но настоящий Майдан начался 1 декабря, когда действительно десятки или сотни людей вышли. Тогда скорее людей объединили эмоции возмущения разгоном этого студенческого Майдана. И в тот момент четких требований не было. Вообще какой-то программы требований тоже не было. Потом уже когда пытались договариваться, начали выдвигать требования смены правительства Азарова и так далее. Сначала это было возмущение, требование наказать виновных в разгоне того студенческого Майдана, а потом, я думаю, что главной объединяющей целью стало отстранение В.Януковича от власти. Это настроение доминировало", - рассказал В.Фесенко.

По его словам, в начале протестных акций, когда социологи опрашивали участников Майдана, отстранение В.Януковича от власти, отстранение правительства Азарова, фактически, было главным требованием. А вопрос европейской интеграции, например, было где-то на пятом месте.

"И тоже большой миф, что там вопрос коррупции был главным. Скорее коррупция ассоциировалась с Януковичем. И, безусловно, этого хотели, и улучшения жизни желали. Но вот когда спрашивали, чего именно, речь шла чаще о политических изменениях, чем о конкретных требованиях. Если говорить об ожиданиях, то действительно ожиданий было много. Ожидания, как всегда, были "лучшего". Часть ожиданий, например о европейской интеграции, была реализована. Соглашение об ассоциации подписано. Другое дело, что были завышенные ожидания от этого соглашения", - рассказал он.

В.Фесенко считает, что на тот момент многие думали, что Соглашение об ассоциации - это почти уже членство в Евросоюзе со всеми положительными последствиями, как и сейчас ждут безвизового статуса. Если в ближайшие месяцы мы наконец его получим, хотя с большой задержкой, этим воспользуется где-то около 20% украинцев. Однако это тоже будет реализацией ожиданий, связанных с европейской интеграцией.

"Политические изменения произошли - власть поменяли, но выяснилось, что мало поменять условно Януковича на Порошенко, Азарова на Яценюка, потому что это само по себе не дает автоматически положительных изменений. С той же коррупцией: кто-то думал, что вот меняем власть - и все, коррупции не будет, а оказалось, что это не так. Любой серьезный специалист скажет, что борьба с коррупцией требует очень серьезных системных усилий и не одного года серьезных изменений - правовых, законодательных, изменений в судебной системе, изменений в экономической политике. Поэтому неизбежно возникло разочарование. Изменения есть, но они частичные - где-то больше, где-то меньше, где-то вообще нет изменений. Плюс дополнительным фактором разочарования стало ожидание людей лучшего, но появились проблемы вследствие войны и противостояния с Россией и потери части территории. Вместо положительных изменений люди фактически втрое стали беднее. Это связано определенно не с Майданом, а с войной и с противостоянием с Россией, потому что в три раза упала торговля с Россией и не по нашей вине, а, скорее, в результате российских санкций, на которые мы потом тоже начали отвечать. Также втрое стала дешевле гривна, зарплаты остались на том же уровне, при этом выросли тарифы. Безусловно, это вызывает серьезное недовольство людей, потому что вместо положительных изменений они скорее получили серьезные проблемы", - рассказал эксперт.

По его мнению, изменения есть по коррупции, например, очень показательна ситуация: была коррумпированная ГАИ, а сейчас хоть и много обоснованных претензий к патрульной полиции, но нет такой коррумпированности как с ГАИ. Здесь есть положительное изменение, но есть претензии скорее к профессионализму их работы и вообще к порядку на дорогах.

"Относительно общей коррупции. Вот люди говорят, что коррупции много, но когда их спрашивают, сталкивались ли они сами, давали взятки, оказывается, что таких явное меньшинство. Однако о коррупции говорят. И вот когда люди видят, как вот сейчас в истории с электронными декларациями, что у наших чиновников или депутатов на руках не только сотни тысяч, а миллионы наличными - это вызывает возмущение. Люди на уровне нищеты, а тут такие богачи управляют страной, хотя за большинство этих богачей, надо признать, сами голосовали. Тоже парадокс. Поэтому такая неоднозначная ситуация", - рассказал В.Фесенко.

"Среди таких принципиальных произошедших изменений не столько изменение с европейской интеграцией, сколько такой принципиальный разрыв с Россией. Опять-таки, скорее не мы разорвали с Россией, а Россия захватом Крыма и войной на Донбассе - она ​​сама нас от себя оттолкнула. Но из геополитических последствий, на мой взгляд, это наиболее принципиально. Потому что вернуться к прошлым отношениям с Россией не только в ближайшей, а в среднесрочной, а возможно и в долгосрочной перспективе практически невозможно. В этом смысле мы живем и будем жить в совсем другой геополитической реальности ", - отметил он.

По мнению эксперта, сейчас надо фактически строить новое государство по новым принципам и надо менять людей.

"Мало поменять нормы и законы. Как показывает практика создания новых институтов, она дает больший эффект, чем попытка реформировать старые институты. Но это стало понятно на второй или на третий год таких изменений. Так что, как оказалось, легче поменять власть, чем построить новую страну, но процесс происходит", - подытожил эксперт.