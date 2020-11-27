Политолог о спорах центральной и местной власти: есть риски создания "местечковой анархии"

"Противостояния между местными властями и центральным могут быть. Я вам напоминаю, что они были и раньше. И по политическим вопросам, даже. У нас были случаи сложных кризисных ситуаций, когда областные советы Западной Украины выступали против Януковича. И наоборот - органы местного самоуправления (Юга и Донбасса - ред.) относились критически к Ющенко или выступали против захода в украинские порты кораблей НАТО. Тоже делали какие-то демарши", - сообщил он.

Политолог отметил повышение роли органов местного самоуправления, после реформы децентрализации.

"После того, как у нас на финансовом уровне реализована реформа децентрализации, то экономический и политический вес, прежде всего, территориальных общин и городских советов и мэров городов значительно возрос. Именно территориальные и городские общины выиграли от децентрализации. Не областные советы, тем более - не районные советы. Статус областных советов уменьшился, а статус районных советов - вообще неизвестно, каким будет дальше. А вот статус крупных городов (городских советов - ред.) значительно вырос, как и их бюджет. Безусловно, не только экономический, но и политический вес повысился. И именно поэтому мэры этих городов позволяют себе прямую "пикировку" и с правительством, и даже с Президентом. Проблема безусловно есть. Есть риски некой "местечковой анархии". Именно поэтому, в конституционном законопроекте о децентрализации нужно найти и выписать баланс полномочий, чтобы не было перекоса", - отметил эксперт.

Фесенко также объяснил, что нельзя прекратить или делать какие-то обратные шаги против реформы децентрализации.

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"Здесь надо найти действительно оптимальный баланс, и наиболее сложная проблема, по которой уже идут дискуссии - статус и полномочия префектов, представителей Президента на местах. И еще есть вопрос о механизмах приостановки решений местной власти. Потому что у нас некоторые руководители городов, потенциально это могут быть и областные советы, они могут принимать решения, идущие в разрез с Конституцией. Выходить за пределы своих полномочий. Здесь будет проблема - как останавливать такие решения?" - добавил руководитель Центра политического анализа "Пента".

Эксперт напомнил о недавнем отказе ряда городских голов вводить инициированный правительством "карантин выходного дня". И отметил, что урегулированию этого процесса помогут соответствующие законопроекты о полномочиях префектов и санкциях для органов местного самоуправления за невыполнение решений центральной власти.

"Что может быть (санкциями за нарушение - ред.)? Вопрос для дискуссии. Если, например, решения угрожают территориальной целостности Украины, тогда может быть и процедура роспуска местного совета, но это все должно быть прописано в законодательстве. Это отдельная тема, но главное - найти оптимальный баланс полномочий между органами местного самоуправления, территориальных общин - с одной стороны, и центральной власти - с другой", - сообщил Фесенко.

Также политолог высказал мнение, что все же большинство городских голов будут конструктивно работать с центральной властью, а игнорирование "карантина выходного дня" - это политический ход, для улучшения рейтинга.

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"Я думаю, что после выборов, большинство мэров будут конструктивно сотрудничать с местными властями, потому что они самостоятельно не смогут преодолеть проблемы, которые возникли. Можно делать различные заявления, не выполнять непопулярные шаги. Такое возможно. Но все это (игнорирование карантина выходного дня - ред.) делалось под влиянием местных выборов. Плюс, есть экономический интерес. Для городских властей - это источник налогов, это политический донор, ведь они (местный бизнес - ред.), как правило, поддерживают местные власти. Поэтому, в таком случае, власть выступает в защиту местных предпринимателей. Так или иначе, опыт показывает, что мэры городов достаточно конструктивно сотрудничали с любыми президентами. И сейчас будет соответствующая ситуация, но определенные противоречия и противостояния возможны", - подытожил эксперт.

Добавим, что закон для завершения реформы децентрализации направлен на подпись Зеленскому.