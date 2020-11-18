Мерів міст будуть штрафувати за ігнорування карантину - Немчінов

“Що стосується штрафів: ви знаєте, що накладені штрафи на власників багатьох установ. В першу чергу, це готельно-ресторанні заклади. Якщо комунальні установи, засновником яких є місцеві органи влади, тобто — місцеві ради, будуть порушувати карантин, то на засновників будуть накладатися штрафи” - зазначив урядовець.

За словами Немчінова, місцеві органи влади не можуть ігнорувати постанови Кабміну.

“Справа в тому, що це не повноваження органів місцевого самоврядування — трактувати постанову Кабінету міністрів України. Натомість ми знаємо прецеденти, коли ухвалювалися рішення виконавчих комітетів рад чи навіть розпорядження міських голів, які в той чи інший спосіб намагалися обійти ці обмеження”, - наголосив міністр Кабміну.

Також Олег Немчінов розповів про сьогоднішнє засідання уряду та зазначив, що виступатиме на ньому з ініціативою стосовно рейтингування очільників ОДА.

“Моє питання буде стосуватися запровадження нового порядку рейтингування голів ОДА. Це було доручення, яке спільно готували Офіс Президента та секретаріат Кабінету міністрів України для того, щоб оцінювати ефективність роботи голів обласних адміністрацій. Буде достатньо цікавий та важливий документ, який визначить порядок проведення конкурсного відбору під час карантинних обмежень для державних службовців. Адже зараз у нас діє спеціальний порядок — так звані “добори”. Є підготовлений проект постанови, яким буде визначатися, як це буде відбуватися при відновленні конкурсної процедури за умов дотримання карантинних обмежень. Ну і ціла низка інших документів”, - підсумував посадовець.

Нагадаємо, 17 листопада Кабінет міністрівмає у планах розглянути зміни до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки, питання законодавства у сфері міграції, розширення мережі 4G та кредитів і державних гарантій для погашення боргів Укравтодору.