Кредити на дороги, міграція та 4G: Кабмін сьогодні збирається на засідання

Уряд також має розглянути проекти “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції” та “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції”, який на розсуд колег представить голова МВС Арсен Аваков.

На порядку денному — зокрема й постанова про внесення змін до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

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Урядовці також сьогодні планують визначитися щодо проекту змін до одного з пунктів Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

Також урядовці хочуть зробити зміни в низці постанов попередніх урядів.

До того ж сьогодні, як очікується, будуть розглянуті умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг.

Також на порядку денному — питання управління Державною інноваційною фінансово-кредитною установою.

Окрім того, Кабмін сьогодні має затвердити план заходів щодо вивільнення смуг радіочастот у діапазонах 790—862 МГц, 694—790 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження радіотехнології LТЕ для мобільного зв'язку четвертого покоління.

Нагадаємо, за словами Прем'єра Дениса Шмигаля, уряд пропонує як мінімум 4 формати підтримки бізнесу в умовах пандемії та на час проведення "карантину вихідного дня".



