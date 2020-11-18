Кредити на дороги, міграція та 4G: Кабмін сьогодні збирається на засідання

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні має у планах розглянути зміни до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки, питання законодавства у сфері міграції, розширення мережі 4G та кредитів і державних гарантій для погашення боргів Укравтодору. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання уряду.

Уряд також має розглянути проекти “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції” та “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції”, який на розсуд колег представить голова МВС Арсен Аваков.

На порядку денному — зокрема й постанова про внесення змін до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

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Урядовці також сьогодні планують визначитися щодо проекту змін до одного з пунктів Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

Також урядовці хочуть зробити зміни в низці постанов попередніх урядів.

До того ж сьогодні, як очікується, будуть розглянуті умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг.

Також на порядку денному — питання управління Державною інноваційною фінансово-кредитною установою.

Окрім того, Кабмін сьогодні має затвердити план заходів щодо вивільнення смуг радіочастот у діапазонах 790—862 МГц, 694—790 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення) для впровадження радіотехнології LТЕ для мобільного зв'язку четвертого покоління.

Нагадаємо, за словами Прем'єра Дениса Шмигаля, уряд пропонує як мінімум 4 формати підтримки бізнесу в умовах пандемії та на час проведення "карантину вихідного дня".

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