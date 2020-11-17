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Кабмін пропонує щонайменше 4 формати підтримки бізнесу в умовах пандемії - Шмигаль

Кабмін пропонує щонайменше 4 формати підтримки бізнесу в умовах пандемії - Шмигаль

Київ • УНН

 • 14946 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Уряд пропонує, як мінімум, 4 формати підтримки бізнесу в умовах пандемії та на час проведення "карантину вихідного дня". Про це заявив під час виступу у парламенті прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Стосовно форматів підтримки бізнесу. Ми пропонуємо:

1) підтримку родин ФОПів першої та другої групи, які мають дітей віком до 10 років;
2) програму по частковому безробіттю, коли уряд бере на себе виплату частини зарплати робітника, аби його не звільнили;
3) програму кредитних канікул, за програмою 5-7-9 (5-7-9% - ред.);
4) виконання "карантину вихідного дня", визнання його форс-мажором. Над цим ми працюємо спільно з Торгово-промисловою палатою", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом із Мінфіном обраховують можливість секторальної підтримки окремих галузей під час "карантину вихідного дня" й надалі.

Нагадаємо, що 16 листопада Шмигаль звернувся до представників бізнесу із заявою про те, що "карантин вихідного дня" можуть визнати форс-мажором.

Також сьогодні Шмигаль представив "5 цифрових рішень" для боротьби з пандемією в Україні.

Додамо, що раніше під час виступу у Верховній Раді Шмигаль попередив про катастрофічні наслідки зриву "карантину вихідного дня".

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