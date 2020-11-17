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Кабмин предлагает не менее 4 форматов поддержки бизнеса в условиях пандемии - Шмыгаль

Кабмин предлагает не менее 4 форматов поддержки бизнеса в условиях пандемии - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 14943 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правительство предлагает, как минимум, 4 формата поддержки бизнеса в условиях пандемии и на время проведения "карантина выходного дня". Об этом заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Что касается форматов поддержки бизнеса. Мы предлагаем:

1) поддержку семей ФЛП первой и второй группы, имеющие детей в возрасте до 10 лет;
2) программу по частичной безработице, когда правительство берет на себя выплату части зарплаты рабочего, чтобы его не уволили;
3) программу кредитных каникул, по программе 5-7-9 (5-7-9% - ред.);
4) выполнение "карантина выходного дня", признание его форс-мажором. Над этим мы работаем совместно с Торгово-промышленной палатой", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с Минфином рассчитывают возможность секторальной поддержки отдельных отраслей во время "карантина выходного дня" и в дальнейшем.

Напомним, что 16 ноября Шмыгаль обратился к представителям бизнеса с заявлением о том, что "карантин выходного дня" могут признать форс-мажором.

Также сегодня Шмыгаль представил "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией в Украине.

Добавим, что ранее во время выступления в Верховной Раде Шмыгаль предупредил о катастрофических последствиях срыва "карантина выходного дня".

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