Мэров городов будут штрафовать за игнорирование карантина - Немчинов

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. На руководителей городских советов будут накладываться штрафы, если подчиненные коммунальные заведения не будут соблюдать карантинные ограничения. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Что касается штрафов: вы знаете, что наложены штрафы на владельцев многих учреждений. В первую очередь, это гостинично-ресторанные заведения. Если коммунальные учреждения, учредителем которых являются местные органы власти, то есть - местные советы будут нарушать карантин, то на учредителей будут накладываться штрафы", - отметил чиновник.

По словам Немчинова, местные органы власти не могут игнорировать постановления Кабмина.

"Дело в том, что это не полномочия органов местного самоуправления - трактовать постановление Кабинета министров Украины. При этом мы знаем прецеденты, когда принимались решения исполнительных комитетов советов или даже распоряжения городских голов, которые в той или иной степени пытались обойти эти ограничения", - подчеркнул министр Кабмина.

Также Олег Немчинов рассказал о сегодняшнем заседании правительства и отметил, что будет выступать на нем с инициативой относительно рейтингования руководителей ОГА.

"Мой вопрос будет касаться введения нового порядка рейтингования губернаторов. Это было поручение, которое совместно готовили Офис Президента и секретариат Кабинета министров Украины для того, чтобы оценивать эффективность работы глав областных администраций. Будет достаточно интересный и важный документ, который определит порядок проведения конкурсного отбора при карантине для государственных служащих. Ведь сейчас у нас действует специальный порядок - так называемые "отборы". Есть подготовленный проект постановления, которым будет определяться, как это будет происходить при восстановлении конкурсной процедуры при соблюдении карантинных ограничений. Ну и целый ряд других документов", - подытожил чиновник.

Напомним, 17 ноября Кабинет министров имеет в планах рассмотреть изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности, вопросы законодательства в сфере миграции, расширения сети 4G и кредитов и государственных гарантий для погашения долгов Укравтодора.

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