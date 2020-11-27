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Політолог про суперечки центральної та місцевої влади: є ризики створення "містечкової анархії"

Політолог про суперечки центральної та місцевої влади: є ризики створення "містечкової анархії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Протистояння між місцевою владою та центральною можуть бути, адже статус органів місцевого самоврядування значно зріс. Про це УНН розповів політолог Володимир Фесенко.

“Протистояння між місцевою владою та центральною можуть бути. Я вам нагадую, що вони були й раніше. І з політичних питань, навіть. У нас були випадки складних кризових ситуацій, коли обласні ради західної України виступали проти Януковича. І навпаки — органи місцевого самоврядування (Півдня та Донбасу — ред.) ставилися критично до Ющенка або виступали проти заходу в українські порти кораблів НАТО. Теж робили якісь демарші”, - повідомив він.

Політолог відзначив підвищення ролі органів місцевого самоврядування, після реформи децентралізації.

“Після того, як у нас на фінансовому рівні реалізована реформа децентралізації, то економічна й політична вага, перш за все, територіальних громад і міських рад та мерів міст значно зросла. Саме територіальні та міські громади виграли від децентралізації. Не обласні ради, тим більше — не районні ради. Статус обласних рад зменшився, а статус районних рад — взагалі невідомо, який буде далі. А от статус великих міст (міських рад — ред.) значно зріс, як і їх бюджет. Безумовно, не тільки економічна, але й політична вага підвищилася. І саме тому мери цих міст дозволяють собі пряму “пікіровку” і з урядом, і, навіть, з Президентом. Проблема є безумовно. Є ризики такої собі “містечкової анархії”. Саме тому, в конституційному законопроекті про децентралізацію потрібно знайти й виписати баланс повноважень, щоб не було перекосу”, - відзначив експерт.

Фесенко також пояснив, що не можна припинити або робити якісь зворотні кроки проти реформи децентралізації.

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“Тут треба знайти дійсно оптимальний баланс і найбільш складна проблема, через яку вже йдуть дискусії, - статус і повноваження префектів, представників Президента на місцях. І ще питання про механізми призупинки рішень місцевої влади. Тому що у нас деякі керівники міст, потенційно це можуть бути і обласні ради, вони можуть ухвалювати рішення всупереч Конституції. Виходити за межі своїх повноважень. Тут буде проблема - як зупиняти такі рішення?” - додав керівник Центру політичного аналізу "Пента".

Експерт нагадав про нещодавню відмову низки міських голів вводити ініційований урядом “карантин вихідного дня”. І зазначив, що урегулюванню цього процесу допоможуть відповідні законопроекти про повноваження префектів та санкції для органів місцевого самоврядування за невиконання рішень центральної влади.

“Що це може бути (санкції за порушення — ред.)? Питання для дискусії. Якщо, наприклад, рішення загрожують територіальній цілісності України, тоді може бути й процедура розпуску місцевої ради, але це все має бути прописане в законодавстві. Це окрема тема, але головне — знайти оптимальний баланс повноважень між органами місцевого самоврядування, територіальних громад — з одного боку, та центральною владою — з іншого”, - повідомив Фесенко.

Також політолог висловив думку, що все ж таки більшість міських голів будуть конструктивно працювати з центральною владою, а ігнорування карантину вихідного дня — це політичний хід, для покращення рейтингу.

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“Я думаю, що після виборів, більшість мерів будуть конструктивно співпрацювати з місцевою владою, тому що вони самостійно не зможуть подолати проблеми, які виникли. Можна робити різні заяви, не виконувати непопулярні кроки. Таке можливо. Але все це (ігнорування карантину вихідного дня — ред.) робилося під впливом місцевих виборів. Плюс, є економічний інтерес. Для міської влади — це джерело податків, це політичний донор, адже вони (місцевий бізнес — ред.), як правило, підтримують місцеву владу. Тому, у такому випадку, міська влада виступає на захист місцевих підприємців. Так чи інакше, досвід засвідчує, що мери міст достатньо конструктивно співпрацювали з будь-якими президентами. І зараз буде відповідна ситуація, але певні суперечності та протистояння можливі”, - підсумував експерт.

Додамо, що закон для завершення реформи децентралізації направили на підпис Зеленському.

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