Політолог про суперечки центральної та місцевої влади: є ризики створення "містечкової анархії"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Протистояння між місцевою владою та центральною можуть бути, адже статус органів місцевого самоврядування значно зріс. Про це УНН розповів політолог Володимир Фесенко.
“Протистояння між місцевою владою та центральною можуть бути. Я вам нагадую, що вони були й раніше. І з політичних питань, навіть. У нас були випадки складних кризових ситуацій, коли обласні ради західної України виступали проти Януковича. І навпаки — органи місцевого самоврядування (Півдня та Донбасу — ред.) ставилися критично до Ющенка або виступали проти заходу в українські порти кораблів НАТО. Теж робили якісь демарші”, - повідомив він.
Політолог відзначив підвищення ролі органів місцевого самоврядування, після реформи децентралізації.
“Після того, як у нас на фінансовому рівні реалізована реформа децентралізації, то економічна й політична вага, перш за все, територіальних громад і міських рад та мерів міст значно зросла. Саме територіальні та міські громади виграли від децентралізації. Не обласні ради, тим більше — не районні ради. Статус обласних рад зменшився, а статус районних рад — взагалі невідомо, який буде далі. А от статус великих міст (міських рад — ред.) значно зріс, як і їх бюджет. Безумовно, не тільки економічна, але й політична вага підвищилася. І саме тому мери цих міст дозволяють собі пряму “пікіровку” і з урядом, і, навіть, з Президентом. Проблема є безумовно. Є ризики такої собі “містечкової анархії”. Саме тому, в конституційному законопроекті про децентралізацію потрібно знайти й виписати баланс повноважень, щоб не було перекосу”, - відзначив експерт.
Фесенко також пояснив, що не можна припинити або робити якісь зворотні кроки проти реформи децентралізації.
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“Тут треба знайти дійсно оптимальний баланс і найбільш складна проблема, через яку вже йдуть дискусії, - статус і повноваження префектів, представників Президента на місцях. І ще питання про механізми призупинки рішень місцевої влади. Тому що у нас деякі керівники міст, потенційно це можуть бути і обласні ради, вони можуть ухвалювати рішення всупереч Конституції. Виходити за межі своїх повноважень. Тут буде проблема - як зупиняти такі рішення?” - додав керівник Центру політичного аналізу "Пента".
Експерт нагадав про нещодавню відмову низки міських голів вводити ініційований урядом “карантин вихідного дня”. І зазначив, що урегулюванню цього процесу допоможуть відповідні законопроекти про повноваження префектів та санкції для органів місцевого самоврядування за невиконання рішень центральної влади.
“Що це може бути (санкції за порушення — ред.)? Питання для дискусії. Якщо, наприклад, рішення загрожують територіальній цілісності України, тоді може бути й процедура розпуску місцевої ради, але це все має бути прописане в законодавстві. Це окрема тема, але головне — знайти оптимальний баланс повноважень між органами місцевого самоврядування, територіальних громад — з одного боку, та центральною владою — з іншого”, - повідомив Фесенко.
Також політолог висловив думку, що все ж таки більшість міських голів будуть конструктивно працювати з центральною владою, а ігнорування карантину вихідного дня — це політичний хід, для покращення рейтингу.
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“Я думаю, що після виборів, більшість мерів будуть конструктивно співпрацювати з місцевою владою, тому що вони самостійно не зможуть подолати проблеми, які виникли. Можна робити різні заяви, не виконувати непопулярні кроки. Таке можливо. Але все це (ігнорування карантину вихідного дня — ред.) робилося під впливом місцевих виборів. Плюс, є економічний інтерес. Для міської влади — це джерело податків, це політичний донор, адже вони (місцевий бізнес — ред.), як правило, підтримують місцеву владу. Тому, у такому випадку, міська влада виступає на захист місцевих підприємців. Так чи інакше, досвід засвідчує, що мери міст достатньо конструктивно співпрацювали з будь-якими президентами. І зараз буде відповідна ситуація, але певні суперечності та протистояння можливі”, - підсумував експерт.
Додамо, що закон для завершення реформи децентралізації направили на підпис Зеленському.