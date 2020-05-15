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Политолог о деле "Привата": заявление Верховного суда против ОГП можно трактовать как подыгрывание Суркисам

Киев • УНН

 • 16184 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Рассмотрение иска братьев Суркисов к НБУ по делу “ПриватБанка” — чрезвычайно важный “этап” в рамках всего судебного процесса, который продолжается не только в национальных, но и международных судах. А позиция государственных органов в защиту позиций Украины — вполне логична, в отличие от публичных “демаршей”, что устроили судьи ВС накануне. Такую оценку публичному процессу вокруг дела “Суркисов — Привата” дает политолог Андрей Смолий, передает УНН.

Политолог о деле "Привата": заявление Верховного суда против ОГП можно трактовать как подыгрывание Суркисам

“В общем, мы уже увидели, что судебная система в очень многих случаях становится на сторону Суркисов, а не на сторону государства. Это началось где-то с апреля 2019 года, когда было первое решение Киевского окружного админсуда относительно „Привата“. И мы видим зависимую судебную систему от определенных олигархических структур, а также — достаточно неплюралистическую позицию наших судей. И даже сейчас, когда говорим о Верховном Суде”, — сказал он.

Комментируя заявление судей ВС о давлении, которое они увидели в словах генерального прокурора Ирины Венедиктовой, Смолий пояснил: “Любые государственные органы должны, в первую очередь, стоять на стороне государства. И это логично”.

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Соответственно, когда Офис генерального прокурора или любой другой правоохранительный орган говорит о том, что защищает интересы государства, то это является нормальной европейской практикой, практикой цивилизованных стран, отмечает политолог.

И добавляет, что в противном случае, было бы странно, если бы государство и его представители публично заявляли о защите интересов олигарха, или любой частной структуры в общем споре.

“Законодательство Украины четко предусматривает, что государство должно защищать свои интересы и интересы своих граждан.

Соответственно, и в деле с "Приватом": еще в 2016 - 2017 годах, когда банк был национализирован, и когда со стороны НБУ была сначала назначена временная, а затем - постоянная администрация, - государство защищало граждан нашей страны от потери своих средств, заработных плат и вкладов.

Поэтому сейчас, когда ВС, отдельные судьи или представители Суркисов и приближенных к ним говорят о том, что осуществляется какое-то давление от государства — я просто этом удивляюсь ”, - отметил Смолий.

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Он отметил, что суд должен осуществлять свою деятельность в пределах своих компетенций.

“Но делать заявления о том, что есть давление со стороны государства по защите интересов государства, то это — фактически подыгрывание на стороне этих олигархических структур, которые сегодня судятся, и хотят или вернуть ПриватБанк, или получить какую-то компенсацию и нанести колоссальный ущерб бюджету”, — резюмировал он.

Как писал УНН, 27 апреля ВС отменил заседание по делу “Суркисов-Привата” и заявил о давлении. Впоследствии выяснилось, что давление на себя судьи видят в публичных комментариях отдельных активистов, представителей “Привата”, руководительницы ОГП, а также в сообщениях СМИ “в пользу Суркисов”.

Ирина Венедиктова, в своем комментарии по “Привату” говорила о том, что прокуроры “преследуют исключительно цель содействовать суду в осуществлении правосудия”.

Напомним, по мнению экономистов и политологов, спор “Суркисов-Привата” уже давно чисто политический: вопрос лишь в том, какую позицию в нем выберет Президент Зеленский.

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