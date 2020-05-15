Політолог про справу "Привату": заяву Верховного суду проти ОГП можна трактувати як підігрування Суркісам

“Загалом, ми вже побачили, що судова система в дуже багатьох випадках стає на сторону Суркісів, а не на сторону держави. Це почалося десь із квітня 2019 року, коли було перше рішення Київського окружного адмінсуду щодо „Привату“. І ми бачимо залежну судову систему від певних олігархічних структур, а також — доволі не плюралістичну позицію наших суддів. І навіть зараз, коли говоримо про Верховний Суд”, — сказав він.

Коментуючи заяву суддів ВС про тиск, який вони побачили у словах генерального прокурора Ірини Венедиктової, Смолій пояснив: “Будь-які державні органи повинні, в першу чергу, стояти на стороні держави. І це логічно”.

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Відповідно, коли Офіс генерального прокурора чи будь-який інший правоохоронний орган говорить про те, що захищає інтереси держави, то це є нормальною європейською практикою, практикою цивілізованих країн, наголошує політолог.

І додає, що в інакшому випадку, було б дуже дивно, якби держава та її представники публічно заявляли про захист інтересів олігарха, або будь-якої приватної структури у спільному спорі.

“Законодавство України чітко передбачає, що держава повинна захищати свої інтереси та інтереси своїх громадян.

Відповідно, і у справі з „Приватом“: ще у 2016 — 2017 роках, коли банк був націоналізований, і коли з боку НБУ було спочатку призначено тимчасову, а потім — постійну адміністрацію, — держава захищала громадян нашої країни від втрати своїх коштів, заробітних плат і вкладів.

А тому зараз, коли ВС, окремі судді чи представники Суркісів і наближених до них говорять про те, що здійснюється якийсь тиск від держави — я просто цьому дивуюся”, — зазначив Смолій.

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Він наголосив, що суд повинен здійснювати свою діяльність у межах своїх компетенцій.

“Але робити заяви про те, що є тиск з боку держави щодо захисту інтересів держави, то це — фактично підігрування на стороні цих олігархічних структур, які сьогодні позиваються, і хочуть або повернути ПриватБанк, або отримати якусь компенсацію і завдати колосальних збитків бюджету”, — резюмував він.

Як писав УНН, 27 квітня ВС скасував засідання у справі “Суркісів-Привату” і заявив про тиск. Згодом, з’ясувалося, що тиск на себе судді вбачають у публічних коментарях окремих активістів, представників “Привату”, керівниці ОГП, а також у повідомленнях ЗМІ “на користь Суркісів”.

Ірина Венедіктова, у своєму коментарі щодо “Привату” говорила про те, що прокурори “переслідують винятково мету сприяти суду у здійсненні правосуддя”.

Нагадаємо, на думку економістів та політологів, спір “Суркісів-Привату” вже давно суто політичний: питання лише в тому, яку позицію у ньому обере президент Зеленський.