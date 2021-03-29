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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Политолог: "Новое село" Зеленского - это хорошая, но нереалистичная мечта

Политолог: "Новое село" Зеленского - это хорошая, но нереалистичная мечта

Киев  •  УНН

 • 26144 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Инициатива Президента Зеленского “Новое село” представляет видение власти на развитие сельских территорий, но не реалистичную и действенную концепцию. Политолог Владислав Дзивидзинский пояснил УНН, почему между видением и реальным воплощением “Нового села” лежит пропасть, к преодолению которой Украина не готова.

Цитата

“Власть Зеленского продолжает инициативу, предложенную Европой, в виде подражанию опыта различных стран, а именно — Германии, Польши и Франции. На самом деле я считаю, что Зеленский скорее представляет свое видение и желание, чем реальную концепцию, потому что компиляция опыта других стран в условиях украинских пока что показывает недостатки... Общины действительно могут развиваться, могут воплотить в определенных регионах идеи „Нового села“ Зеленского. Но между видением и реальным воплощением безумная пропасть инструментария, к которой наша страна не готова”, — считает политолог.

Детали

Дзивидзинский объясняет, что как информационный повод такая концепция может сработать при направлении большего финансирования в сельские местности с провластным большинством для контроля за реализацией этих средств.

“Но если говорить о реалиях страны — это не реально. У нас безумная пропорция по селам, и учитывая, что сейчас наполнения местных бюджетов происходит за счет частного бизнеса, то если регион прогрессивный, если конкретное село интересное с точки зрения дальнейшего развития или за счет промышленности, или малого предпринимательства, то это село может реально воплотить программу Зеленского в жизнь. Если село не имеет реальных источников существования, то государство пока не проделало компенсацию, чтобы выделять эти средства. И источников нет. Если мы говорим о том, что богатые села будут отдавать бедным — то о какой децентрализации мы говорим? Тогда вообще разрушается логика всего, что предлагает Европа”, — разъяснил политолог.

В ситуации с президентской инициативой, община должна сама решать, по мнению Дзивидзинского, чего ей не хватает — велодорожек или медицинских кабинетов.

“В целом, думаю, что это хорошая мечта, в которую хотелось бы верить украинцам, но совершенно нереальная. Тем более по территории всей страны и к реализации этого нам надо еще лет 5-7 системной практики, которую мы еще даже не начали”, — подытожил политолог.

Дополнение

Отметим, что со своей стороны народный депутат и член аграрного комитета Вадим Ивченко неоднократно подчеркивал, что сельские территории нуждаются в немедленных антикризисных мерах для их сохранения.

“Это нормально, что пытаются сделать программу „Новое село“, найти средства, чтобы восстановить инфраструктуру. Главный вопрос: а для кого это делается? Если мы возьмем отдаленные села, как у меня, то там 20 детей ходит в школу. Для кого эти велодорожки? Для кого центр услуг, если там нет автобуса, чтобы ездить из одного села в другое? Поэтому пока не создашь условия, чтобы там оставались люди, а не одни старушки, пока там не будет рабочих мест, чтобы люди туда приезжали и работали, то ничего не поможет”, — считает Ивченко. Поэтому, по мнению нардепа, необходимо несколько с другой стороны подходить к сохранению села и остановке миграции населения в города, а именно — создавать рабочие места.

Что было раньше

4 марта на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсудили реформирования села и реализации программы “Новое село”. В рамках программы в сельской местности построят “Центры притяжения” по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. Это современные пространства, в которых будут работать ЦПАПы, отделение почты, аптека программе “Доступные лекарства”, опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должно быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками.

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