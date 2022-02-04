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15 марта, 19:03 • 104802 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139114 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120844 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114549 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103386 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100710 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89910 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Общая политика в условиях давления Запада: Путин сегодня встретится с лидером Китая

Общая политика в условиях давления Запада: Путин сегодня встретится с лидером Китая

Киев • УНН

 • 21970 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Переговоры Путина с президентом Китая состоятся сегодня, 4 февраля, и имеют цель помочь укрепить связи между странами и координировать их политику в условиях давления Запада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Сегодняшняя встреча имеет цель помочь укрепить связи Москвы с Пекином и координировать их политику в условиях давления Запада.

В статье, опубликованной китайским информационным агентством Синьхуа, Путин заявил, что Россия и Китай играют "важную стабилизирующую роль в глобальных делах и помогают сделать международные дела "более справедливыми".

Российский президент раскритиковал "попытки некоторых стран политизировать спорт в пользу своих амбиций", что является очевидной ссылкой на дипломатический бойкот Олимпиады со стороны США и некоторых их союзников.

После обсуждения лидеры стран посетят церемонию открытия Игр.

Добавим

Переговоры Путина с главой Китая Си Цзиньпином у станут их первой личной встречей с 2019 года.

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