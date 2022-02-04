Общая политика в условиях давления Запада: Путин сегодня встретится с лидером Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Переговоры Путина с президентом Китая состоятся сегодня, 4 февраля, и имеют цель помочь укрепить связи между странами и координировать их политику в условиях давления Запада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Сегодняшняя встреча имеет цель помочь укрепить связи Москвы с Пекином и координировать их политику в условиях давления Запада.
В статье, опубликованной китайским информационным агентством Синьхуа, Путин заявил, что Россия и Китай играют "важную стабилизирующую роль в глобальных делах и помогают сделать международные дела "более справедливыми".
Российский президент раскритиковал "попытки некоторых стран политизировать спорт в пользу своих амбиций", что является очевидной ссылкой на дипломатический бойкот Олимпиады со стороны США и некоторых их союзников.
После обсуждения лидеры стран посетят церемонию открытия Игр.
Добавим
Переговоры Путина с главой Китая Си Цзиньпином у станут их первой личной встречей с 2019 года.