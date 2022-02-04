Спільна політика в умовах тиску Заходу: Путін сьогодні зустрінеться із лідером Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Переговори Путіна з президентом Китаю відбудуться сьогодні, 4 лютого, та мають на меті допомогти зміцнити зв’язки між країнами та координувати їх політику в умовах тиску Заходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Сьогоднішня зустріч має мету допомогти зміцнити зв’язки Москви з Пекіном та координувати їх політику в умовах тиску Заходу.
У статті, опублікованій китайським інформаційним агентством Сіньхуа, Путін заявив, що Москва і Пекін відіграють «важливу стабілізуючу роль» у глобальних справах і допомагають зробити міжнародні справи «більш справедливими».
Російський президент розкритикував «спроби деяких країн політизувати спорт на користь своїх амбіцій», що є очевидним посиланням на дипломатичний бойкот Олімпіади з боку США та деяких їх союзників.
Після обговорення лідери країн відвідають церемонію відкриття Ігор.
Додамо
Переговори Путіна з головою Китаю Сі Цзіньпіном у стануть їх першою особистою зустріччю з 2019 року.