Политики не имеют переводить возвращения Крыма на будущие поколения - Сенченко

"За прошедшую неделю многие поставили мне вопрос:" Что толкнуло тебя и "Силу права" самостоятельно идти на выборы? Непомерные амбиции "Да, амбиции! Политики без амбиций - это либо" тряпки ", или политические работники. Моя амбиция - вернуть Крым и Донбасс! Чем ближе к выборам, тем более рельефно проявляется неспособность большинства старых и новых политических партий и их лидеров дать ответ на вопрос, как восстановить полноценный мир без территориальных и политических уступок агрессору. Практически все, кто вышел на этот "политический ярмарка", "обтекают" тему войны и мира и изобретают откровенно лживые рецепты возвращения Донбасса. Проблема оккупированного Крыма бы зсоромно переводится на следующие поколения. А вот мечты о реинкарнации "РосУкрЭнерго" выходят на первый план. Для политических "коробейников", откровенно или стыдливо приторговывают страной, есть несколько советов. Кто может, но не хочет отстаивать национальные интересы, - лучше пойдите сами.

Кто хочет, но не может, лучше не позорьтесь ", - такое громкое заявление Сенченко сделал на своей Facebook-странице.

Андрей Сенченко, до недавнего времени один из главных соратников Юлии Тимошенко, специалист по оборонной тематике, деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Позиционировался как кандидат на должность министра обороны от ВО "Батькивщина", но заявил о выходе из партии. Комендант Октябрьского дворца во время Революции Достоинства, в 2014 был и.о. заместителя главы Администрации президента Украины, считается организатором водной блокады Крыма.

Недавно стало известно, что общественное движение "Сила права" Андрея Сенченко намерен объединиться на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением Александра Данилюка "Общее дело". Цель объединения - противодействие российскому реванша. "Сила права" с 2014 года работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией. На сайте движения опубликовано около семисот судебных решений, которыми доказанные факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также уже арестованы первые российские активы на сумму 3,5 миллиарда долларов. Средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам Украины.