Политика Венгрии и Польши относительно миграции не изменится - премьеры

"Мы полностью согласны с венгерским подходом к миграции и беженцам. Мы сохраняем свою позицию без изменений в течение двух лет. Суверенные государства должны иметь право решать, кого они принимают и кого они не принимают", - сказал премьер-министр Польши.

Он добавил, что страны Центральной Европы делают много для ослабления напряженности на восточном фланге Европейского Союза.

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"Война России с Украиной продолжается. Мы заметно способствуем ослаблению напряженности в миграционной сфере", - отметил премьер.

По мнению Моравецкого, "все больше и больше положений отдельных государств и выбора конкретных обществ указывают на то, что проблема миграции будет очень жаркой".

В свою очередь Орбан подчеркнул, что миграцию в Европейский Союз следует прекратить. По его мнению, не следует принимать мигрантов в Европу, но при необходимости нужно помогать им.

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Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что в ЕС есть вещи, которые не работают хорошо.

"Например, миграционная политика не только не работает хорошо - она ​​потерпела неудачу", - отметил он.

По словам главы венгерского правительства, с венгерской точки зрения миграция должна быть остановлена, а мигрантам следует помочь на местах, но не пускать в страну.