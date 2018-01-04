Політика Угорщини та Польщі щодо міграції не зміниться – прем’єри
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Польща та Угорщина будуть дотримуватися своєї позиції щодо міграційної політики, не визнаючи квотного принципу розподілення мігрантів в ЄС. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі у Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном, передає УНН з посиланням на польське відомство.
“Ми повністю згодні з угорським підходом щодо міграції та біженців. Ми зберігаємо свою позицію без змін протягом двох років. Суверенні держави повинні мати право вирішувати, кого вони приймають і кого вони не приймають”, — сказав прем’єр-міністр Польщі.
Він додав, що країни Центральної Європи роблять багато для ослаблення напруженості на східному фланзі Європейського Союзу.
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"Війна Росії з Україною триває. Ми помітно сприяємо ослаблення напруженості в міграційній сфері“, — зазначив прем’єр.
На думку Моравецького, “все більше і більше положень окремих держав і вибору конкретних товариств вказують на те, що проблема міграції буде дуже спекотною”.
В свою чергу Орбан підкреслив, що міграцію в Європейський Союз слід припинити. На його думку, не слід приймати мігрантів до Європи, але при необхідності потрібно допомагати їм.
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Прем’єр-міністр Угорщини підкреслив, що в ЄС є речі, які не працюють добре.
“Наприклад, міграційна політика не тільки не працює добре — вона зазнала невдачі”, — зазначив він
За словами голови угорського уряду, з угорської точки зору міграція повинна бути зупинена, а мігрантам слід допомогти на місцях, але не пускати до країни.