Політика Угорщини та Польщі щодо міграції не зміниться – прем’єри

КИЇВ. 4 січня. УНН. Польща та Угорщина будуть дотримуватися своєї позиції щодо міграційної політики, не визнаючи квотного принципу розподілення мігрантів в ЄС. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі у Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном, передає УНН з посиланням на польське відомство.