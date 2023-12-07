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Politico: бывший глава МИД Китая Цинь Ган, вероятно, умер после пыток или совершил самоубийство

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 10:32  •  25524 просмотра

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Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, вероятно, умер от пыток или самоубийства после того, как был отстранен от должности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники приближенные к высокопоставленным чиновникам Китая.

Бывший глава МИД Китая Цинь Ган отстранён от должности в июле 2023 года, умер в военном госпитале в Пекине. Причиной смерти могут быть пытки или самоубийство. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники приближенные к высокопоставленным чиновникам Китая, передает УНН.

Детали

Цинь Ган перестал появляться на публике с 25 июня. Тогда он провел переговоры с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном, министром иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри, а также с заместителем главы МИД россии андреем руденко.

Через месяц после этой встречи Цинь Гана отправили в отставку, назначив на его должность Ван И, который руководил ведомством с 2013 по 2022 год.

Как утверждают источники издания, исчезновение и последующее отстранение министра могли быть связаны с визитом руденко в Пекин. По их словам, во время этой поездки заместитель главы МИД рф якобы передал главе КНР Си Цзиньпину информацию о том, что Цинь Ган и родственники нескольких высокопоставленных офицеров передавали "ядерные секреты" КНР спецслужбам стран Запада.

Официального комментария от китайских властей относительно судьбы бывшего министра не последовало.

Напомним

В июле Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную поездку в Пекин в этом месяце после почти месячного отсутствия министра иностранных дел Китая Цинь Ганга.

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Ольга Разгон

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