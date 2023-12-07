Politico: бывший глава МИД Китая Цинь Ган, вероятно, умер после пыток или совершил самоубийство
Киев • УНН
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, вероятно, умер от пыток или самоубийства после того, как был отстранен от должности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники приближенные к высокопоставленным чиновникам Китая.
Бывший глава МИД Китая Цинь Ган отстранён от должности в июле 2023 года, умер в военном госпитале в Пекине. Причиной смерти могут быть пытки или самоубийство. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники приближенные к высокопоставленным чиновникам Китая, передает УНН.
Детали
Цинь Ган перестал появляться на публике с 25 июня. Тогда он провел переговоры с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном, министром иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри, а также с заместителем главы МИД россии андреем руденко.
Через месяц после этой встречи Цинь Гана отправили в отставку, назначив на его должность Ван И, который руководил ведомством с 2013 по 2022 год.
Как утверждают источники издания, исчезновение и последующее отстранение министра могли быть связаны с визитом руденко в Пекин. По их словам, во время этой поездки заместитель главы МИД рф якобы передал главе КНР Си Цзиньпину информацию о том, что Цинь Ган и родственники нескольких высокопоставленных офицеров передавали "ядерные секреты" КНР спецслужбам стран Запада.
Официального комментария от китайских властей относительно судьбы бывшего министра не последовало.
Напомним
В июле Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную поездку в Пекин в этом месяце после почти месячного отсутствия министра иностранных дел Китая Цинь Ганга.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр иностранных дел Китая поощряет европейско-китайское сотрудничество на фоне беспокойства по поводу конкуренции
Politico: бывший глава МИД Китая Цинь Ган, вероятно, умер после пыток или совершил самоубийство
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, вероятно, умер от пыток или самоубийства после того, как был отстранен от должности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники приближенные к высокопоставленным чиновникам Китая.
Самое большое обновление: Google интегрировал новую ИИ-модель Gemini в чат-бот Bard
Google обновил своего чат-бота Bard с моделью искусственного интеллекта Gemini, представив три версии: Ultra, Pro и Nano, чтобы повысить производительность на различных устройствах. Gemini Pro будет запущена первой, а впоследствии появится больше функций и языков.
Ночью мобильные огневые группы пограничников уничтожили 5 "шахедов"
Мобильные огневые группы украинских пограничников уничтожили пять "шахидов" во время ночной атаки 7 декабря, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Сейшельские острова объявили ЧС после мощного взрыва
Мощный взрыв на предприятии и сильное наводнение привели к режиму ЧС на Сейшельских островах.
Су-24М минировал зерновой коридор, но после сбития вражеского бомбардировщика активность авиации рф изменилась - Плетенчук
Активность российской авиации снизилась, после того, как бомбардировщик Су-24М был сбит украинскими силами; ранее он имел целью целью заминировать зерновой коридор, сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Украина и США подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными
Украина и США подписали меморандум о совместном военном производстве и обмене данными, направленный на развитие оборонной промышленности Украины в условиях конфликта с Россией.
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев добровольно сотрудничал с российской фсб, в частности, выполнял их задачи. Его обвиняют в государственной измене, заказных убийствах и других финансовых преступлениях.
Австралия и Папуа-Новая Гвинея подписали "исторический" пакт о безопасности
Австралия и соседняя Папуа-Новая Гвинея подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предоставит тихоокеанской стране большую помощь в подготовке полицейских подразделений и поддержку ее правовой системы.
В ГУР предупредили о дезинформационной кампании в мировых СМИ против Украины
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, россия планирует дезинформационную кампанию с целью ослабить международную поддержку Украины в условиях приближения критически важных решений относительно ее будущего.
Президент Венесуэлы продвигается с планом захвата богатого нефтью региона Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро продвигается с планом захвата богатого нефтью региона Эссекибо.