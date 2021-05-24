Политический аналитик о международном сотрудничестве Украины: в современном мире невозможно быть изолированным
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Политический аналитик Александр Кочетков считает, что в современном мире и несмотря на сложные обстоятельства Украина не может быть изолированной. Проекты международного сотрудничества усиливают позиции Украины в мире и помогают достигать важных стратегических целей в сфере партнерства с зарубежными странами и организациями. Об этом пишет УНН.
Цитата:
"В современном мире быть изолированным абсолютно невозможно. И вопрос должен стоять так: как наиболее эффективно сотрудничать с миром, чтобы от этого была польза гражданам твоей страны. (...) Есть объективные вещи - это агрессия РФ, и здесь мы сами экономически и в военном смысле не способны противостоять, здесь нам обязательно нужна помощь. и в экономическом смысле также, потому что наша экономика абсолютно неэффективна, у нас увеличивается дыра в бюджете, поэтому без сотрудничества с внешним миром и экономического сотрудничества мы просто физически существовать не можем", - считает Кочетков.
Детали
По мнению политического аналитика, присоединение Украины к важным европейских инициативам, таким как, например, проект Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" является крайне важным в разрезе постоянного углубления международного сотрудничества.
"Подобные проекты крайне важны. Хорошо, что мы пытаемся создать привлекательный инвестиционный климат, важно, чтобы эти проекты были толковыми, чтобы благие идеи действительно сработали", - подытожил Александр Кочетков.
Что было раньше
Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию. Он считает этот проект и свое участие в нем важным в контексте налаживания экономических связей и распространения европейских ценностей как в Украине, так и других государствах, готовых присоединиться к "Европейскому Шелковому пути".