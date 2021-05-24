Політичний аналітик про міжнародне співробітництво України: в сучасному світі неможливо бути ізольованим

Цитата:

"У сучасному світі бути ізольованим абсолютно не можливо. І питання має стояти таким чином: як найбільш ефективно співпрацювати зі світом, щоб від цього була користь громадянам твоєї країни. (…) Є об'єктивні речі – це агресія РФ, і тут ми самі економічно та у військовому сенсі не здатні протистояти, тут нам обов'язково потрібна допомога. І в економічному сенсі також, бо наша економіка абсолютно неефективна, у нас збільшується діра в бюджеті, тому без співпраці з зовнішнім світом та економічної співпраці ми просто фізично існувати не можемо", - вважає Кочетков.

Деталі

На думку політичного аналітика, приєднання України до важливих європейських ініціатив, таких як, наприклад, проект Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” є вкрай важливим у розрізі постійного поглиблення міжнародного співробітництва.

"Подібні проекти вкрай важливі. Добре, що ми намагаємося створити привабливий інвестиційний клімат, важливо, що ці проекти були толковими, щоб благі ідеї дійсно спрацювали", - підсумував Олександр Кочетков.

Що було раніше

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку. Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим у контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”.