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Полищук побеждает на выборах мэра Луцка

Полищук побеждает на выборах мэра Луцка

Киев  •  УНН

 • 26018 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На выборах городского головы Луцка побеждает кандидат от партии "За будущее" Игорь Полищук, за которого отдали свои голоса примерно 53% избирателей. Об этом УНН сообщила координатор наблюдения за выборами в Волынской области от гражданской сети ОПОРА Екатерина Шарпатая.

"По предварительной информации, лидирует Игорь Полищук. Его отрыв от Богдана Шибы составляет в пределах 6%. Игорь Полищук получил около 53% голосов", - отметила Шарпатая.

Наблюдатель также отметила, что в три часа ночи территориальная избирательная комиссия приняла протоколы от всех участков.

"И дальше они не продолжили свое заседание, а сделали технический перерыв. Они не объявили результаты. И мы не можем посчитать проценты, ведь нет информации о количестве недействительных избирательных бюллетеней", - подытожила координатор.

Добавим, что по подсчетом голосов штабом одного из кандидатов, за Игоря Полищука отдали голоса 23 989 избирателей, что составляет 54,53%. За Богдана Шибу проголосовали 18 883 избирателя, что составляет 42,92% голосов. 2,55% бюллетеней были признаны недействительными (1121 единица).

Отметим, что на выборах городского головы Сум уверенно побеждает действующий глава Александр Лысенко, который набирает 61,12%.

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