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Поліщук перемагає на виборах мера Луцька

Поліщук перемагає на виборах мера Луцька

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. На виборах міського голови Луцька перемагає кандидат від партії "За майбутнє" Ігор Поліщук, за якого віддали свої голоси приблизно 53% виборців. Про це УНН повідомила координаторка спостереження за виборами у Волинській області від громадянської мережі ОПОРА Катерина Шарпата.

"За попередньою інформацією, лідирує Ігор Поліщук. Його відрив від Богдана Шиби складає у межах 6%. Ігор Поліщук отримав близько 53% голосів", - зазначила Шарпата.

Спостерігач також відзначила, що о третій годині ночі територіальна виборча комісія прийняла протоколи від усіх дільниць.

"І далі вони не продовжили своє засідання, а зробили технічну перерву. Вони не оголосили результати. І ми не можемо порахувати відсотки, адже немає інформації щодо кількості недійсних виборчих бюлетенів", - підсумувала координаторка.

Додамо, що згідно із підрахунком голосів штабом одного з кандидатів, за Ігоря Поліщука віддали голоси 23 989 виборців, що становить 54,53%. За Богдана Шибу проголосували 18 883 виборці, що становить 42,92% голосів. 2,55% бюлетенів були визнані недійсними (1121 одиниця).

Зазначимо, що на виборах міського голови Сум впевнено перемагає чинний голова Олександр Лисенко, який набирає 61,12%.

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