Вибори мера Сум: у другому турі впевнено перемагає чинний мер

"Олександр Лисенко - 61,12%. Вадим Акперов - 38,88%", - написала Дяговець.

Зазначимо, що штаби обох кандидатів ведуть паралельний підрахунок голосів. І у результатах штабу Акперова зміни несуттєві: Олександр Лисенко набрав 63% голосів, Вадим Акпєров - 37%.

Додамо, що за даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Одеси перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов із результатом 55,1%.