Вибори мера Сум: у другому турі впевнено перемагає чинний мер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На виборах міського голови Сум впевнено перемагає чинний голова Олександр Лисенко, який набирає 61,12%. Про це повідомила представниця штабу Лисенка Олена Дяговець, передає УНН.
"Олександр Лисенко - 61,12%. Вадим Акперов - 38,88%", - написала Дяговець.
Зазначимо, що штаби обох кандидатів ведуть паралельний підрахунок голосів. І у результатах штабу Акперова зміни несуттєві: Олександр Лисенко набрав 63% голосів, Вадим Акпєров - 37%.
Додамо, що за даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Одеси перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов із результатом 55,1%.