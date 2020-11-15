Екзит-пол: мером Одеси лишається Труханов

За даними екзит-полу КМІС станом на 17 годину, Микола Скорик від ОПЗЖ набирає у другому турі виборів мера Одеси 42,8%, Геннадій Труханов (“Довіряй ділам”) — 55,1%.

Додамо, 15 листопада 2020 року, у день другого туру виборів міського голови, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів екзит-пол в місті Одеса. Генеральна сукупність екзит-полу — виборці, які проголосували на виборчих дільницях на території міста Одеса (крім спеціальних дільниць — лікарні, тюрми, військові частини тощо). Вибірка репрезентативна для міста в цілому. Станом на 17:00 опитано 1780 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика “таємного голосування”. Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 66,6%. Похибка вибірки не має перевищувати 3-4%.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

У ЦВК повідомили, що повторне голосування з виборів міських голів, яке відбувається у семи містах України 15 листопада, розпочалося вчасно та триває у штатному режимі.

В Україні 15 листопада, у другий тур місцевих виборів, поліція отримала вже 54 заяви, пов’язані з порушеннями виборчого процесу.