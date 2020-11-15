Экзитпол: мэром Одессы остается Труханов

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 16825 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 38772 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 62907 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 83345 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 92543 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 99994 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113985 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115172 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126407 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156310 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Экзитпол: мэром Одессы остается Труханов

Экзитпол: мэром Одессы остается Труханов

Киев  •  УНН

 • 14644 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По данным экзитпола Киевского международного института социологии по состоянию на 17 часов, во втором туре выборов мэра Одессы, побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов с результатом 55,1%. Такие данные обнародовал КМИС, передает УНН.

По данным экзитпола КМИС по состоянию на 17 часов, Николай Скорик от ОПЗЖ набирает во втором туре выборов мэра Одессы 42,8%, Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 55,1%.

Добавим, 15 ноября 2020 года, в день второго тура выборов мэра, Киевский международный институт социологии (КМИС) провел экзитпол в городе Одесса. Генеральная совокупность экзитпола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории города Одесса (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 17:00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66,6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы проходит в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое проходит в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 54 заявления, связанные с нарушениями избирательного процесса.

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